El partido de Mélenchon denuncia al ministro del Interior por vincularlo con la violencia

El coordinador de LFI, Manuel Bompard, anunció este martes en una entrevista a la emisora France Info que van a llevar esa denuncia contra Núñez ante el Tribunal de Justicia de la República, que es el competente para juzgar a los miembros del Gobierno por hechos cometidos en el ejercicio de sus cargos.

"Es absolutamente escandaloso que el Gobierno trate de escudarse ante este fiasco acusando a LFI", subrayó Bompard, en alusión a un artículo del sitio de información Médiapart, que recoge el testimonio de un comisario de los servicios de información de la policía al que supuestamente se le pidió que escribiera que LFI estaba detrás de los incidentes.

Algo que, el coordinador de la formación de la izquierda radical subrayó que es "objetivamente falso".

El diputado de LFI calificó la supuesta operación que Médiapart atribuye a Núñez "un formidable ejercicio de manipulación que se asemeja a un escándalo de Estado" y dijo que "fabricar documentos falsos y abusar de la autoridad son delitos".

"Es absolutamente inaceptable que se llegue a manipular el trabajo de los servicios de información territoriales", añadió.

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Desde el fin de semana, varios miembros del Gobierno, incluidos el ministro del Interior y el primer ministro, Sébastien Lecornu, han estado acusando repetidamente a LFI de haber lanzado mensajes de connivencia con los autores de actos de violencia.

El presidente, Emmanuel Macron, dijo el domingo que había pedido a Lecornu que convocara a los partidos, pero también a los sindicatos y a organizaciones profesionales, para que condenaran públicamente esos actos. El primer ministro recibirá mañana a los sindicatos y el jueves a los partidos.

En respuesta a las acusaciones que se dirigían contra él, Mélenchon se había desmarcado el sábado de los pillajes y saqueos y responsabilizó a la dirección de las fuerzas del orden de la situación de violencia.