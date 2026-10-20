El regulador aéreo de EEUU certifica el Boeing 737 MAX 10, el modelo más grande de la gama

La luz verde del regulador aéreo se produce un par de meses después de que aprobara el modelo 737 MAX 7, el más pequeño de la gama, y tras "una revisión exhaustiva del diseño y los requisitos de seguridad de la aeronave", dijo el administrador de la FAA, Bryan Bedford.

La FAA detalló en una nota que el modelo "incluye nuevas funciones clave de seguridad y un consumo de combustible reducido", así como actualizaciones al sistema de control del vuelo con mejoras en sus sensores.

El 737 MAX 10, un avión comercial que puede transportar hasta 230 personas, se perfila como una de las estrellas de la oferta de Boeing, que en los últimos años ha perdido cuota de mercado frente a su rival europeo, Airbus.

Boeing cuenta con unos 1.550 encargos de este avión que suponen más del 30 % de los pedidos pendientes de entrega de la gama MAX, indica un comunicado, y entre sus clientes están grandes aerolíneas como American Airlines, United o Delta.

La empresa indicó que la certificación permitirá que empiece a entregar los aviones "en los próximos meses".

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La FAA impidió a Boeing emitir certificados para los 737 MAX en 2019, tras un accidente en marzo de ese año en Etiopía, donde murieron 157 personas, y otro en octubre de 2018 en Indonesia, que dejó 189 muertos.

Los fallos de seguridad del 737 MAX, el modelo estrella de Boeing, sumieron a la compañía en una crisis de confianza agravada por el parón de actividad de la pandemia de 2020, que mantuvo su negocio en pérdidas durante varios años e implicó una reestructuración de su cúpula y rondas de despidos.