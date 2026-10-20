El rey de España entregará el premio Fórum Europa a la Secretaría General Iberoamericana

El premio que otorga Nueva Economía Fórum será entregado en una ceremonia presidida por el rey en el Palacio Real de El Pardo y que coincide con la organización de la Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

En esta edición, el galardón expresa el "reconocimiento de la sociedad española a la contribución de la SEGIB al fortalecimiento de la comunidad iberoamericana, al desarrollo y el seguimiento de sus cumbres, al impulso de la interlocución entre Europa y América Latina, y a la construcción de alianzas, en un entorno geopolítico en transformación", según fuentes de la organización.

Nueva Economía Fórum ha galardonado en ediciones anteriores a los responsables del Parlamento, Consejo, Comisión y Banco Central Europeos; a presidentes de países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Italia, México y Portugal; a secretarios generales de la ONU y de la OCDE y a dirigentes de la OIT y el FMI, así como a los ´padres' de la Constitución Española.