El supertifón Champi amenaza a Filipinas y Taiwán con fuertes vientos y lluvias

El sistema se mantiene sobre el mar de Filipinas con vientos sostenidos de 195 km/h y rachas de hasta 240 km/h, según la última actualización de la Agencia Meteorológica del país (PAGASA), y seguirá avanzando por esas aguas durante los próximos días, hasta pasar cerca del noreste de Taiwán entre el viernes y el sábado, de acuerdo con la plataforma de seguimiento meteorológico Zoom Earth.

Filipinas, uno de los países del Sudeste Asiático más afectado por ciclones en 2025, activó la alerta de nivel 1 -la más baja de una escala que llega hasta el 5- en cuatro zonas del norte del país (Batanes, las islas Babuyan, Cagayan e Isabela) y en una del este (Catanduanes) ante los efectos del supertifón.

PAGASA prevé que las mencionadas zonas podrían registrar vientos de entre 39 y 61 km/h en las próximas horas, siendo de "mínima a menor" la amenaza para vidas del temporal, que sí podría causar daños en viviendas y cultivos.

También se esperan olas de hasta 4,5 metros frente a Batanes, las islas Babuyan, Cagayan, Isabela y Catanduanes, donde el ente meteorológico ha pedido a las embarcaciones permanecer en puerto o buscar refugio.

Las autoridades advirtieron que podrían activar alertas de nivel 2 o 3 conforme Champi se aproxime a la isla de Batanes, algo previsto para el jueves, cuando se estima que el sistema se haya debilitado a la categoría de tifón.

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"El ojo del supertifón no impactará directamente sobre tierra firme en Batanes", pero "su proximidad extrema al grupo insular y a las islas más septentrionales causará efectos severos", advirtió el administrador de PAGASA, Nathaniel Servando, en una comparecencia.

El noviembre pasado, el tifón Kalmaegi y el supertifón Fung-wong dejaron más de 200 muertos y millones de afectados en varias zonas del archipiélago del Sudeste Asiático.

La Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán informó este martes que Champi podría dejar lluvias fuertes o torrenciales en la mitad norte de la isla entre el vieres y el sábado, si bien insistió en que su trayectoria exacta todavía es incierta.

El meteorólogo de la CWA Chao Hung indicó en una rueda de prensa recogida por la agencia CNA que no está claro si el supertifón se inclinará más hacia el oeste, en dirección a Taiwán, o hacia aguas del este.

Si bien está previsto que Champi se debilite a mitad de semana, su radio de vientos "tiende a ampliarse", advirtió Chao, quien agregó que Taiwán podría emitir una alerta marítima por tifón entre la noche local del miércoles y la mañana del jueves como muy pronto, sin descartar una alerta terrestre para la noche del jueves.

Los tifones son habituales en esta región durante los meses de verano y otoño, cuando las cálidas aguas del Pacífico favorecen la formación de ciclones tropicales que, en ocasiones, causan daños significativos e interrumpen el transporte y la actividad económica.