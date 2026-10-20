En Colombia "hay una confrontación social y política en ciernes", advierte Iván Cepeda

"En nuestro país hay una confrontación social y política en ciernes. Y se va a ir, poco a poco, haciendo cada vez más aguda, y más clara y evidente", afirmó Cepeda, para anticipar a continuación que la oposición izquierdista combinará las movilizaciones ciudadanas, el control político en el Congreso y la participación electoral para intentar revertir las políticas del Ejecutivo.

El senador y excandidato presidencial en las pasadas elecciones consideró que la movilización del pasado 14 de octubre, que reunió a sectores sociales y políticos en distintas ciudades del país, fue el comienzo de un movimiento que podría desembocar en una huelga o un paro general si el Gobierno mantiene su rumbo.

Cepeda sostuvo que la oposición buscará construir una coalición que vaya más allá del Pacto Histórico y de las organizaciones sociales, con la participación de sectores de las clases medias, periodistas, jueces, académicos, artistas y trabajadores públicos que, según dijo, podrían verse afectados por las políticas gubernamentales.

El dirigente aseguró que el conflicto trasciende la división entre izquierda y derecha y lo situó en el terreno de las libertades y la democracia.

En particular, cuestionó las medidas anunciadas por De la Espriella en materia de seguridad y el denominado Estatuto Antiterrorista, que el Ejecutivo llevará en breve al Congreso. Esta medida, en su opinión, podría restringir derechos y permitir actuaciones contra ciudadanos sin suficientes garantías judiciales.

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De cara a las elecciones regionales de 2027, Cepeda expresó dudas sobre el funcionamiento del sistema electoral colombiano y la forma en que se escrutarán los resultados, teniendo en cuenta ciertas irregularidades que el Pacto Histórico denunció en los comicios de este año.

"Tenemos ya treinta acciones ante las autoridades por hechos que consideramos son totalmente irregulares", señaló el senador, quien cuestionó si las próximas elecciones se celebrarán con el mismo sistema y pidió examinar los procedimientos de escrutinio.

También aludió a las controversias surgidas en las pasadas elecciones presidenciales sobre la seguridad de los datos digitales y los formularios electorales. Según su versión, la autoridad electoral reconoció que en algún momento "se prescindió de una medida de seguridad que consideró elemental", lo cual debería ser subsanado.

Cepeda defendió la necesidad de organizar en torno a su partido una fuerza política plural para llegar en una posición favorable a las elecciones locales, y sostuvo que la acción parlamentaria y la movilización serán instrumentos complementarios de la oposición.

Señaló además que el Pacto Histórico estaría dispuesto a dialogar con el Gobierno sobre asuntos fundamentales si se abriera esa posibilidad, pero consideró poco probable que De la Espriella promueva ese acercamiento.

El senador insistió en que la prioridad de su sector no es abrir un debate sobre una eventual reforma constitucional, sino defender la Constitución de 1991, las instituciones democráticas y los derechos ciudadanos.