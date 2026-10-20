España acoge a 144 refugiados nicaragüenses reasentados desde Costa Rica

Según informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado, el grupo de refugiados llegó este martes al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo comercial sin incidencias.

Tras su llegada al aeropuerto madrileño, la Secretaría de Estado de Migraciones derivó a los refugiados a los recursos del Sistema Nacional de Acogida gestionado por el Ministerio.

En el dispositivo de recepción participaron 13 instituciones, organismos y entidades, entre ellas la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el gestor aeroportuario AENA, Guardia Civil, Policía de Fronteras (CEFRONT) y Cruz Roja.

El operativo corresponde a la misión informativa y de selección de reasentamiento llevada a cabo por la Secretaría de Estado de Migraciones en coordinación con la OIM y la OAR el pasado abril, a partir de los expedientes enviados previamente por ACNUR.

La mayor parte de las personas incluidas en él obtuvieron resolución favorable de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) durante el mes de junio de este mismo año.

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El Programa Nacional de Reasentamiento de Refugiados en España 2026 tiene por objetivo la acogida de 1.200 refugiados procedentes de países afectados por conflictos graves y los desplazados de origen nicaragüense procedentes de Costa Rica constituyen uno de sus ejes prioritarios.

En los últimos cuatro años, 3.600 personas han sido reasentadas a través de este programa en España.