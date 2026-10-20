España registró la tercera mayor caída de la construcción de toda la UE en agosto

Esta caída sólo fue superada por Francia y Eslovaquia, países en los que la producción del sector de la construcción descendió un 7,8 % y un 4,9 %, respectivamente, en el último año.

Por contra, los aumentos más pronunciados se observaron en Rumanía (39 %), Hungría (22 %) y Finlandia (12,7 %).

En el conjunto del bloque, la producción en el sector de la construcción aumentó en agosto un 2,6 % interanual en el conjunto del bloque, mientras que el incremento en los países de la eurozona fue más moderado, del 1,4 %.

El sector se apoyó en el incremento de las actividades especializadas de construcción (con aumentos del 3,1 % en la eurozona y del 2,9 % en la UE), frente a los descensos en la construcción de edificios (un 3,7 % y un 4,1 %, respectivamente).

La ingeniería civil, por su parte, se mantuvo estable en la zona euro y aumentó un 2,6 % en los Veintisiete.

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En tasa mensual, que compara la evolución respecto a julio de este año, la construcción se expandió un 1,8 % en la zona euro y un 2 % en todo el bloque.

Este comportamiento estuvo dominado por el incremento de las actividades especializadas de construcción, que crecieron un 2,5 % en la zona euro y un 2,3 % en todo el bloque, frente a los descensos observados en la construcción de edificios (del 0,4 % y el 1 %, respectivamente) y en ingeniería civil (del 2,1 % y el 0,2 %, respectivamente).

Por países, los Estados miembros con un mayor aumento mensual en la producción del sector de la construcción en agosto fueron Hungría (14 %), Alemania (9,3 %) y Rumanía (7,2 %), mientras que las caídas más pronunciadas se registraron en Eslovenia (-5,1 %), Eslovaquia (-4,9 %) e Italia (-2,9 %).

En España, el sector de la construcción se expandió en agosto un 0,7 % en comparación con el mes anterior.