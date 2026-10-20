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20 de octubre de 2026 - 07:40

España registró la tercera mayor caída de la construcción de toda la UE en agosto

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Bruselas, 20 oct (EFE).- España se anotó la tercera mayor caída del sector de la construcción en el mes de agosto de toda la Unión Europea (UE), con un descenso de la producción del 4,3 % con respecto al mismo mes del año anterior, según los datos publicados este martes por la oficina europea de estadística, Eurostat.

Por EFE
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Esta caída sólo fue superada por Francia y Eslovaquia, países en los que la producción del sector de la construcción descendió un 7,8 % y un 4,9 %, respectivamente, en el último año.

Por contra, los aumentos más pronunciados se observaron en Rumanía (39 %), Hungría (22 %) y Finlandia (12,7 %).

En el conjunto del bloque, la producción en el sector de la construcción aumentó en agosto un 2,6 % interanual en el conjunto del bloque, mientras que el incremento en los países de la eurozona fue más moderado, del 1,4 %.

El sector se apoyó en el incremento de las actividades especializadas de construcción (con aumentos del 3,1 % en la eurozona y del 2,9 % en la UE), frente a los descensos en la construcción de edificios (un 3,7 % y un 4,1 %, respectivamente).

La ingeniería civil, por su parte, se mantuvo estable en la zona euro y aumentó un 2,6 % en los Veintisiete.

En tasa mensual, que compara la evolución respecto a julio de este año, la construcción se expandió un 1,8 % en la zona euro y un 2 % en todo el bloque.

Este comportamiento estuvo dominado por el incremento de las actividades especializadas de construcción, que crecieron un 2,5 % en la zona euro y un 2,3 % en todo el bloque, frente a los descensos observados en la construcción de edificios (del 0,4 % y el 1 %, respectivamente) y en ingeniería civil (del 2,1 % y el 0,2 %, respectivamente).

Por países, los Estados miembros con un mayor aumento mensual en la producción del sector de la construcción en agosto fueron Hungría (14 %), Alemania (9,3 %) y Rumanía (7,2 %), mientras que las caídas más pronunciadas se registraron en Eslovenia (-5,1 %), Eslovaquia (-4,9 %) e Italia (-2,9 %).

En España, el sector de la construcción se expandió en agosto un 0,7 % en comparación con el mes anterior.