Expertos de la ONU denuncian la celebración de bodas y festejos en Colonia Dignidad

Expertos de la ONU denuncian la celebración de bodas y festejos en Colonia Dignidad

Ginebra, 20 oct (EFE).- Expertos de Naciones Unidas denunciaron que han recibido información sobre la celebración de bodas y otros festejos en Villa Bavieta, antiguo recinto de Colonia Dignidad, donde se cometieron graves violaciones de derechos humanos durante y después de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).