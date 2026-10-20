Fujimori y Noboa lideran reunión de Perú y Ecuador sobre seguridad y desarrollo fronterizo

Noboa arribó al Palacio de Gobierno de Lima a las 10.15 hora local (15.15 GMT) y fue recibido por Fujimori con honores de jefe de Estado en el Patio de Honor de la casa presidencial.

Las actividades oficiales se iniciarán con el encuentro entre los mandatarios y, de manera paralela, los ministros de ambos países sostendrán diversas reuniones bilaterales.

Además, en la sede del Ejecutivo peruano se realizará la ceremonia de traspaso de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN) de Ecuador a Perú.

Durante la sesión del Gabinete Binacional, se presentarán los resultados de la XVIII Comisión de Vecindad Peruano-Ecuatoriana, que se celebró este lunes en Lima con la participación de los ministros de Exteriores de Perú, Carlos Espá, y de Ecuador, Roberto Kury.

En esta cita, los cancilleres revisaron el trabajo conjunto en la zona de la frontera bilateral sobre temas de seguridad, comercio e integración.

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En ese sentido, evaluaron el cumplimiento del Plan de Acción de Quito 2025 y aprobaron los nuevos compromisos de trabajo 2026, con la participación de autoridades de las regiones de frontera y del sector privado de ambos países.

Al término de la reunión de este martes, Fujimori y Noboa firmarán la declaración presidencial de Lima 2026 con los principales puntos de debate y compromisos.

Las relaciones diplomáticas entre Perú y Ecuador comenzaron a fortalecerse en 1998, tras la firma de un acuerdo de paz que puso fin a unas históricas diferencias limítrofes que generaron conflictos a lo largo del siglo XX entre ambos países.

Noboa visitó Lima el pasado 28 de julio para asistir a la investidura de Fujimori como presidenta, una ocasión en la que acordaron seguir profundizando la relación bilateral, cooperar frente al crimen organizado transnacional y compartir experiencias sobre el manejo de cárceles.

Este lunes, el Gobierno de Perú destacó que mantiene un "diálogo fluido y dinámico" con Ecuador y que la celebración del XVII Gabinete Binacional "es clave para definir la agenda de desarrollo de la zona fronteriza y la cooperación mutua".