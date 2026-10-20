Gobierno de Bolivia denuncia ante la Fiscalía amenazas contra familia del presidente Paz

"Hemos presentado la denuncia ante el Ministerio Público para que se abra una investigación, porque no podemos tolerar que el crimen organizado utilice mecanismos de amenazas para evitar que continuemos luchando contra la corrupción y por supuesto que el presidente no es la excepción", dijo el viceministro de Transparencia, Yamil García, a medios locales.

García también mencionó que él y otras autoridades han sido amenazadas "a través de redes sociales y mensajerías". Paz "está encabezando una lucha frontal" contra la corrupción y "las represalias seguramente van a ese nivel".

"En coordinación con la Fiscalía también se van a llevar adelante las investigaciones para identificar cuáles son las esferas que emiten estas amenazas", añadió.

Paz denunció este lunes que la seguridad de su familia está en "riesgo" por las decisiones de su Gobierno "contra los criminales de alta alcurnia", como el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, que fue capturado en marzo en el país.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, confirmó que "hay una serie de amenazas contra la familia presidencial" que están bajo investigación, sin dar mayores detalles.

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Después de casi tres años de estar prófugo, Marset fue detenido en Bolivia en marzo pasado y fue enviado a EE.UU., donde permanece detenido.

A finales de septiembre, el entonces fiscal general boliviano Roger Mariaca fue destituido y encarcelado, acusado por el Gobierno de supuestamente liderar una organización criminal para proteger al "narcoterrorismo", por sus supuestos vínculos con Marset.

La detención de Mariaca ocurrió dos días después de que el Gobierno de EE. UU. lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar Gobiernos elegidos democráticamente", algo que el exfiscal negó en su momento.

Además de Marset, durante este año otros extranjeros vinculados al crimen organizado fueron detenidos en Bolivia y entregados a sus países, entre ellos los brasileños Gerson Palermo, identificado como uno de los líderes del Primer Comando de la Capital (PCC), y Kléber Nóbrega Pereira, un supuesto dirigente del Comando Vermelho (CV).