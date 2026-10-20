HRW pide que ICE no acuda a los centros de votación para "evitar intimidar a los votantes"

La ONG advirtió de que la presencia de agentes migratorios en colegios electorales puede "generar miedo, especialmente entre las comunidades inmigrantes".

Según HRW, el 40 % de los encuestados en un sondeo realizado en septiembre por la Universidad de California en San Diego consideraba probable la presencia de agentes de ICE en los centros de votación, por lo que la organización reclamó a la Administración de Donald Trump que garantice que las operaciones migratorias "no interfieran" en las elecciones y que los votantes puedan "acudir a las urnas sin temor a ser detenidos o sufrir represalias".

La organización agregó que hay varias demandas judiciales para impedir que agentes migratorios se presenten en los centros de votación y otra que busca obligar al Gobierno a revelar sus planes sobre posibles actuaciones de ICE durante las elecciones.

El secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, afirmó a principios de septiembre que no había planes para desplegar agentes de ICE en los colegios electorales, pero dejó abierta la posibilidad de que acudan para ejecutar órdenes de detención.

Las advertencias se producen antes de las elecciones de medio mandato, en las que se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, en un contexto de fuerte debate político sobre la política migratoria de la Administración Trump.

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HRW sostiene que cualquier actuación que pueda percibirse como "intimidatoria" amenaza con "dificultar la participación electoral".

En lo que va del año fiscal 2026, que comenzó el 1 de octubre de 2025 y termina el 30 de septiembre de 2026, ICE había detenido a 368.135 personas, según datos analizados por el proyecto Deportation Data Project, de las universidades de California en Berkeley y Los Ángeles.