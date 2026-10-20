Iglesias de Jerusalén condenan el ataque de colonos a diplomáticos europeos en Cisjordania

"Este salvaje ataque contra la aldea cristiana de Taybeh y su población pacífica no es un incidente aislado", subrayan los patriarcas en relación a la agresión a la comitiva, que incluía a los cónsules de Francia y Bélgica en Jerusalén, sus parejas y personal consular; el jefe de la misión diplomática de Polonia en Tel Aviv y su adjunto; y el alcalde de una localidad del norte de Francia, que resultó herido.

Según el comunicado, en las últimas semanas las localidades palestinas de Cisjordania han estado expuestas a un "terror a gran escala" por parte de colonos, que alcanza su punto álgido durante la cosecha de la aceituna, cuando las familias acuden a sus tierras para recoger lo que necesitan para vivir.

Los líderes cristianos calificaron de "infundado, muy preocupante y peligroso, y absolutamente inaceptable" un dictamen religioso publicado recientemente que permite a los judíos apropiarse de las aceitunas de los palestinos.

Aluden al dictamen emitido el viernes por Dov Lior, antiguo rabino del asentamiento de Quiriat Arba (Hebrón, sur de Cisjordania) y considerado guía espiritual del partido ultraderechista Poder Judío, del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

El pasado viernes, Lior aseveró, según medios israelíes, que toda Cisjordania pertenece al pueblo judío y que recoger aceitunas de olivares palestinos, incluso lejos de los asentamientos, es "completamente permisible" y tiene una "virtud adicional", porque reafirma la propiedad judía y cumple el precepto de “conquistar la tierra”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En su comunicado de este martes, los patriarcas cristianos agradecieron que varios rabinos y voces judías hubieran rechazado públicamente el dictamen.

También agradecieron al presidente israelí, Isaac Herzog, sus "palabras de condena" del ataque. Sin embargo, lamentaron que "los hechos sobre el terreno muestran que estos ataques continúan debido a la impunidad de la que gozan quienes los cometen".

El comunicado reconoció, además, la actuación de la Policía israelí ayer lunes al detener a diez sospechosos de los ataques, y expresó la esperanza del liderazgo cristiano de la ciudad santa de que la aplicación de la ley continúe "de manera seria y constante" y no quede en "una medida aislada".

El ataque se produjo un día después de que colonos dieran una paliza a una fotógrafa estadounidense del Washington Post que cubría la cosecha en la cercana Abu Falah, y de que quemaran tres vehículos en Turmusaya (centro de Cisjordania).