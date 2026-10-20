Incidente entre un petrolero y fuerzas militares al sur del estrecho de Ormuz, según UKMTO

"El petrolero fue objeto de una interacción en el marco de las actividades militares que se están llevando a cabo en la región", afirmó la UKMTO, que indicó que se produjo a unas 121 millas náuticas (224 kilómetros) al este de Duqm, en Omán, aunque no precisó la naturaleza del incidente ni informó de posibles daños o víctimas.

Las autoridades están al corriente de lo sucedido y las investigaciones pertinentes continúan abiertas, indicó la entidad, que recomendó a los buques mantenerse informados de las últimas alertas de seguridad marítima y extremar la vigilancia ante la evolución de la situación operativa en la zona.

El incidente se produce en un contexto de creciente tensión en las rutas marítimas de Oriente Medio, marcado por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, un paso estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos.

Este pasado domingo, la UKMTO informó también de que un remolcador había sido alcanzado por dos proyectiles de origen desconocido al noreste de Khor Fakkan, en la costa de Emiratos Árabes Unidos (EAU), lo que provocó una víctima leve mientras que la embarcación, que sufrió daños, continuó con su ruta.

Asimismo, la Guardia Revolucionaria iraní informó de que dos superpetroleros se habían incendiado tras impactar con minas navales cuando intentaban atravesar el estrecho de Ormuz por rutas que Teherán considera no autorizadas, y reiteró que el paso permanece cerrado.

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Irán bloqueó el estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y utiliza como medida de presión contra Washington este paso, por donde se transportaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto.

Washington mantiene, a su vez, un cerco naval contra los puertos y buques iraníes y ha intensificado las sanciones contra la República Islámica en el marco de la operación ‘Paria Económico’, con la que busca cortar “todas las opciones económicas” de Irán y forzar su rendición en la guerra.