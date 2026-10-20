Irán convoca al embajador alemán tras acusaciones de espionaje y planes de atentados

“A raíz de las reiteradas acusaciones infundadas por parte de las autoridades alemanas contra Irán, el embajador alemán en Teherán, Axel Dittmann, fue convocado (…) y se le transmitió la enérgica protesta de la República Islámica por la actitud despectiva de algunos funcionarios germanos”, informó la agencia IRNA a última hora del lunes.

Según el medio, durante la reunión, el director general para Europa Occidental del Ministerio de Exteriores iraní, Alireza Yusefi, aseguró que tales acusaciones son “una práctica habitual del régimen sionista (Israel) y algunos países occidentales contra Irán” y denunció que utilizar la justicia para respaldar “acusaciones políticas infundadas desacredita al sistema judicial alemán”.

La medida se produjo después de que el Ministerio de Exteriores alemán convocara el lunes al embajador iraní en Berlín, Mayid Nili, para protestar formalmente por las actividades atribuidas a Irán.

La convocatoria tuvo lugar después de que el jueves pasado un tribunal alemán condenara a penas de prisión a dos iraníes por espiar por encargo de Irán posibles objetivos de atentados contra dirigentes de la comunidad judía en Alemania.

El tribunal consideró probado que Ali S., uno de los condenados, recibía encargos directamente de oficiales de las conocidas como Brigadas Quds, el brazo exterior de la Guardia Revolucionaria iraní, que le reclutó para llevar a cabo "actividades de terrorismo estatal dirigidas desde Irán en Alemania".