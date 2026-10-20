Irán dice que no tiene nada nuevo que decir a EEUU y exige que cumpla con sus condiciones

“No tenemos nada nuevo que decir”, dijo Qalibaf en un encuentro con el mariscal de campo Asim Munir, jefe del Ejército de Pakistán, uno de los países que ejerce de mediador en las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

Qalibaf, quien también ocupa el cargo de presidente del Parlamento iraní, aludió una vez más a las siete condiciones que Teherán planteó a Estados Unidos en Nueva York como el único camino a la paz y a la reapertura del estrecho de Ormuz.

“Estados Unidos no podrá ganarse la confianza de Irán a menos que cumpla las siete condiciones de Irán”, aseguró el político, quien mantuvo que las amenazas militares no afectarán las decisiones de Teherán.

Esas condiciones incluyen el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, la liberación de fondos congelados de Teherán en terceros países, el fin del bloque naval a sus puertos y buques y el control de Ormuz, entre otras medidas.

Irán propuso durante la Asamblea de la ONU en Nueva York esas condiciones en el conocido como 'plan de siete días para detener las hostilidades' y reabrir el estrecho de Ormuz, pero Washington lo rechazó y replicó con un plan por su parte, al que Teherán no ha respondido.

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Munir llegó a Teherán en medio de este estancamiento de las negociaciones de la guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

El militar paquistaní se reunió además con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, quien también apuntó a las condiciones iraníes y además aseguró que Teherán no cederá en el aspecto nuclear.

“Ni una sola partícula enriquecida nuclear saldrá de Irán, es un activo nacional para uso interno”, dijo Rezaei en su encuentro con Munir.

El paquistaní mantuvo una reunión además con el presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

Con las negociaciones estancadas y las hostilidades militares detenidas, Irán y Estados Unidos continúan el pulso en el estrecho de Ormuz, con continuos ataques iraníes contra buques que tratan de cruzarlo y Washington tratando de mantener la estratégica vía abierta a la navegación de petroleros.