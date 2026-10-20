Kospi surcoreano sube casi un 3,5 % en la apertura, pese a dudas sobre el sector de la IA

Poco antes de la primera media hora de operaciones, el indicador crecía el 3,48 %, o 193,42 puntos, hasta los 5.746,16 enteros.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subía el 2,68 %, o 20,97 puntos, hasta las 802,94 unidades.

El repunte de la Bolsa surcoreana sucede después de que el Kospi sufriera una caída de casi un 4 % en la sesión previa, así como pérdidas significativas en la mayor parte de la semana pasada, ante las dudas sobre el sector de la IA.

Los inversores, sin embargo, parecen tener expectativas positivas sobre los resultados trimestrales de varias firmas estadounidenses del sector tecnológico, entre las que destaca Meta Platforms, que publicará su informe este miércoles (hora de EE.UU.).

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics saltaba alrededor de un 5 %, mientras su principal competidor, SK hynix hacía lo propio con un crecimiento cercano a un 7 %.

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En el sector automovilístico, Hyundai Motor perdía poco menos del 0,5 % y su empresa hermana Kia registraba un descenso de casi un 1 %.