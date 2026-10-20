La Bolsa de Buenos Aires cierra con una baja del 0,30 %

Entre las compañías líderes, las acciones que más bajaron fueron las de Transportadora de Gas del Norte (-3,2 %) y Bolsas y Mercados S. A. (-3,0 %), mientras que los papeles que más subieron fueron los de Ternium Argentina (+3,5 %) y Transportadora de Gas del Sur (+1,5 %).

El MSCI Merval es un nuevo índice inaugurado en la víspera que sucede al S&P Merval como índice líder de la Bolsa de Buenos Aires y está compuesto por diecinueve empresas de diversos sectores productivos.

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares se anotaron subidas de hasta el 1,2 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina bajó el 0,3 %, hasta los 672 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió cinco pesos hasta los 1.545 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió un peso a 1.525 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió diez pesos, a 1.570 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia al alza.

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El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) bajó apenas 22 centavos a 1.623,76 por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) subió el 0,3 %, hasta los 1.545,68 pesos por unidad.