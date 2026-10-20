La Casa Blanca vuelve a vetar a la CNN de viajar con Trump en el Air Force One

La Casa Blanca vuelve a vetar a la CNN de viajar con Trump en el Air Force One

Washington, 20 oct (EFE).- La Casa Blanca volvió a impedir este martes que un equipo de la cadena CNN viajara con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a bordo del avión presidencial Air Force One, en medio de la ofensiva del republicano contra algunos medios críticos.