La defensa del acusado por el atropello de Helen Haines revela una enfermedad neurológica

Nugent afrontó cinco cargos ante el Tribunal de Magistrados de Wangaratta: conducción peligrosa con resultado de lesiones graves, causar lesiones graves de forma intencionada, causar daño a un funcionario público de la Mancomunidad, cultivo de cannabis y posesión de cannabis.

Los dos últimos delitos, conocidos hoy, habrían ocurrido el 20 de octubre en la localidad de Tarrawingee, donde reside el acusado, según documentos judiciales difundidos hoy por la cadena pública australiana ABC.

Durante la breve vista, los abogados del acusado indicaron que su cliente sufre mielitis transversa idiopática, una rara afección neurológica de la médula espinal que puede provocar parálisis, entumecimiento y dolor, y que también ha sufrido una conmoción cerebral.

Sin embargo, la defensa no estableció ninguna relación entre estas condiciones médicas y los hechos que se le imputan, ni señaló que pudieran haber afectado a su capacidad para comprender o controlar sus actos.

El magistrado tomó nota de sus necesidades médicas antes de que fuera retirado de la sala.

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El acusado no solicitó la libertad bajo fianza y deberá regresar al tribunal el próximo 4 de febrero, cuando está prevista una nueva audiencia para avanzar en el procedimiento judicial.

La Policía de Victoria no descarta presentar nuevos cargos, incluido el de intento de asesinato, según señaló este miércoles el comisario jefe de la Policía estatal, Mike Bush, en una rueda de prensa, donde calificó el atropello de presunto ataque deliberado.

Las autoridades todavía investigan el móvil y no han establecido qué motivó la agresión.

Haines, de 65 años y representante desde 2019 de la circunscripción de Indi, fue embestida el lunes frente a su oficina electoral en Wangaratta. La diputada permanece en estado crítico pero estable en el hospital Alfred de Melbourne, tras perder una pierna, mientras los médicos tratan de salvar la otra.

La comisaria de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, afirmó en la misma comparecencia que las fuerzas de seguridad no tenían información específica que alertara de un ataque inminente contra la parlamentaria.

La Policía Federal colabora con las autoridades de Victoria en la investigación.

Aunque los investigadores examinan las posibles motivaciones y las relaciones del detenido, Bush aseguró que por ahora no tienen constancia de contacto personal directo previo entre Nugent y Haines, si bien no descartan nuevas averiguaciones sobre posibles intercambios en redes sociales.

La familia del acusado aseguró el martes que mantenía una amistad con la diputada desde hacía más de veinte años y calificó lo ocurrido de "devastador e incomprensible".