La extorsión en Colombia creció un 182,9 % entre 2016 y 2024

El informe, titulado 'Análisis y caracterización de la extorsión en Colombia', recoge 111.186 casos registrados entre 2010 y 2025 en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco).

En las 32 capitales del país, el incremento de la extorsión entre 2016 y 2024 alcanzó el 201,5 %.

Por otro lado, los registros nacionales de extorsión disminuyeron un 3,2 % en 2025 hasta los 13.428 casos, aunque el estudio advierte de la necesidad de reforzar la respuesta institucional frente a este delito, pues la tendencia no fue igual en todo el territorio.

En Cartagena de Indias, por ejemplo, los casos pasaron de 197 en 2024 a 382 en 2025, un aumento del 93,9 %. También crecieron los registros en Tunja (76,7 %), Pasto (37,8 %) y Sincelejo (36,6 %).

La extorsión telefónica representó el 48,8 % de los casos registrados en las capitales en 2025, mientras que las modalidades asociadas a las redes sociales y las tecnologías de la información y las comunicaciones alcanzaron el 18,6 %, frente al 7,6 % registrado en 2016.

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El estudio también alerta sobre la extorsión originada en establecimientos penitenciarios. Según una estimación de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional (Dijín) recogida en el documento, cerca del 70 % de las llamadas extorsivas podrían proceder de estos centros.

Además, advierte de que menos del 20 % de los hechos reales se denuncian, una situación que dificulta dimensionar el problema y que, según el diagnóstico, hace necesario fortalecer la confianza en los mecanismos de denuncia y la protección de las víctimas.