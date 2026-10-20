La fuerza internacional para Gaza liderada por EE.UU. entrena a 500 militares marroquíes

Según dicho responsable, que no detalló cuándo se incorporarán esos militares a la fuerza internacional, el entrenamiento responde al acuerdo de participación en la FSI firmado por Marruecos el pasado julio.

La FSI es una fuerza multinacional contemplada en la tregua acordada hace un año entre Israel y Hamás, con la mediación de Estados Unidos, que asumiría funciones de seguridad en la Franja palestina durante una futura transición política, así como velaría por su desmilitarización y la retirada del Ejército israelí.

Su mandato lo autorizó el Consejo de Seguridad de la ONU en noviembre de 2025, bajo la supervisión de la Junta de Paz, un órgano creado por Trump para implementar el alto el fuego en Gaza, que se encuentra en un punto muerto un año después con ataques aún diarios de Israel, que ocupa en torno al 65 % de la Franja.

Además de vigilar el cumplimiento del alto el fuego, de acuerdo a dicho mandato la FSI, de carácter temporal, intervendría en la seguridad de Gaza, impulsaría su desmilitarización, formaría a la policía palestina y protegería la entrada de ayuda humanitaria.

Además, la ONU contempla que el Ejército israelí se retiraría de Gaza a medida que la FSI estableciera el control en el territorio, de acuerdo a ciertos hitos y plazos que aún no han sido perfilados.

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Según un plan presentado por la Junta de Paz ante la ONU el pasado septiembre, que contempla 2.450 millones de dólares en seis meses, se destinarían 275 millones para construir una base en Rafah, en el sur de Gaza, que albergaría a 5.000 efectivos de la FSI, pero por el momento no hay constancia de que ninguno de sus soldados haya entrado en el territorio palestino, arrasado por la ofensiva israelí.

Según publicó el diario británico The Guardian este mes, Israel habría bloqueado el proyecto de construcción de un puesto militar para la Junta de Paz destinado a 150 soldados de la FSI, al no dar los permisos pertinentes a las empresas que se disponían a hacerlo.

En febrero de este año, el entonces comandante de la FSI, el estadounidense Jasper Jeffers, dijo en una reunión con Trump que cinco países se habían comprometido a servir en la FSI: Marruecos, Indonesia, Kazajistán, Kosovo y Albania. Y que Egipto y Jordania se habían comprometido a entrenar a la policía palestina.

Marruecos es así el único país árabe que ha aceptado de manera pública aportar personal a esta misión, aunque se desconoce qué funciones tendría dentro de la FSI.