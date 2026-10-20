La OMS analiza los riesgos de cáncer y otras enfermedades según sexo y nivel económico

El estudio publicado este martes muestra, por ejemplo, que el consumo de tabaco, uno de esos factores de riesgo, es casi cinco veces mayor en hombres (32,5 % del total) que en mujeres (6,6 %), y el de alcohol también es muy superior en los primeros (52,2 %) que en las segundas (35,4 %).

Sin embargo, las mujeres están en desventaja tanto en lo que respecta a obesidad y dietas poco sanas (un 18,4 % frente a un 13,8 % en hombres), y también presentan un mayor porcentaje de insuficiente ejercicio físico (33,8 %, frente al 28,7 % masculino).

La hipertensión es algo superior en hombres (34,5 % frente a 31,7 %), quizá porque las mujeres tienen mayores tasas de diagnóstico y tratamiento.

Por nivel económico y educativo, las estadísticas que maneja la OMS, en este caso centradas en países en desarrollo, muestran que el consumo de alcohol es superior entre los más ricos (26,3 % frente al 19,2 %), mientras que en los fumadores la tendencia es inversa (25,5 % de consumo de tabaco entre los hombres con menos recursos, comparado con 12,9 %).

En lo relativo a la exposición a contaminantes, otro factor de riesgo, el estudio revela que un 99,9 % de la población más pobre está expuesta a la polución a la hora de usar combustibles en la cocina, frente a sólo un 21,4 % entre los más ricos.

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También estudia la OMS las diferencias entre población urbana y rural, concluyendo que en las economías en desarrollo la primera está mucho más expuesta a las enfermedades cardiovasculares (47,8 % de hipertensión, frente al 33,7 %).

La población de las ciudades presenta además mayores tasas de consumo de alcohol, obesidad e insuficiente ejercicio físico, aunque la tasa de fumadores no es muy diferente a la de los entornos rurales.

"Los ingresos, la educación, el género, la edad y el lugar de residencia pueden influir en la exposición de las personas a los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles y en su acceso a los servicios sanitarios", concluye la agencia sanitaria de la OMS.

"Estas desigualdades pueden producirse en todas las etapas, desde la prevención de las enfermedades y la menor exposición de factores de riesgo hasta el diagnóstico, la recepción del tratamiento y el control de una enfermedad", añade.

La OMS espera que estos datos ayuden a los países miembros a adaptar sus políticas y programas, detectar lagunas en la cobertura y hacer seguimientos para comprobar si los avances sanitarios llegan a todos los grupos de población.