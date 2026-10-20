La Policía detiene a 55 personas al desalojar una acampada por la vivienda en Lisboa

La intervención comenzó a las 5.45 horas (4.45 GMT) en la plaza de D. Pedro IV, conocida como Rossio, en Lisboa, y en la plaza de D. João I de Oporto, según un comunicado de la PSP, que defendió que el uso de la fuerza en la capital se limitó al "mínimo necesario".

La Policía atribuyó la operación a la prolongación de las manifestaciones, la existencia de daños en edificios públicos y la instalación de estructuras de acampada sin autorización y en condiciones contrarias a la legislación.

Aunque reconoció que las manifestaciones habían sido comunicadas previamente a las autoridades, sostuvo que ese trámite no exime de cumplir las normas relativas a su duración y a la ocupación del espacio público.

Según la PSP, los agentes intentaron promover mediante el diálogo la salida voluntaria de los participantes y la retirada de las estructuras, antes de emitir órdenes expresas de dispersión y advertir de posibles delitos de desobediencia.

En Lisboa, un grupo de manifestantes se negó a abandonar la plaza y adoptó comportamientos de "resistencia activa", afirmó el cuerpo policial.

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La PSP aseguró que su intervención siguió criterios de "necesidad, adecuación y proporcionalidad" y que el uso de la fuerza cesó cuando desaparecieron las circunstancias que lo habían motivado.

Los 55 detenidos en Lisboa fueron trasladados a dependencias policiales y serán puestos a disposición de la autoridad judicial competente lo antes posible, indicó el comunicado.

La Policía Municipal de Lisboa retiró además 228 estructuras de acampada.

Respecto a los dos heridos leves, la PSP precisó que una persona fue atendida en el lugar y otra trasladada a un hospital, sin aportar más detalles sobre las circunstancias de las lesiones.

En Oporto, los participantes acataron las indicaciones policiales tras el diálogo con los agentes y las estructuras fueron retiradas "sin necesidad de intervención coercitiva", según la misma fuente.

La versión policial contrasta con la de los participantes en la acampada de Lisboa, que denunciaron golpes, empujones y la retirada de tiendas cuando todavía había personas dentro.

"No, no hubo ningún enfrentamiento. Lo que hizo la gente fue el cordón humano", afirmó ante la prensa Priscilla Valadão, una de sus portavoces, quien llegó cuando la intervención ya estaba en marcha.

Ana Luísa, de 25 años, relató a EFE que se despertaron alrededor de las 5.45 horas con un aviso policial para retirar las tiendas y abandonar la plaza en diez minutos. Otros participantes denunciaron a EFE golpes con porras contra personas que intentaban recuperar sus pertenencias.

Según pudo comprobar EFE, tras el desalojo había varias ambulancias de bomberos y una fuerte presencia policial en los alrededores del Rossio, mientras los servicios municipales limpiaban el suelo y retiraban carteles de la estatua central. No quedaba rastro de las tiendas.

Los acampados, que estaban en la plaza desde el pasado sábado, anunciaron que regresarán este martes a las 19.00 horas (18.00 GMT) para protestar y decidir en asamblea si reanudan la acampada.

La PSP reafirmó en su comunicado que protege el derecho de manifestación, pero sostuvo que este no legitima la resistencia activa a una actuación policial legal ni la ocupación irregular y permanente de espacios públicos.