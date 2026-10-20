La tasa del desempleo británico baja al 4,7 %, el nivel más bajo en más de un año

El empleo entre la población de 16 a 64 años se situó en el 75,3 %, frente al 75,1 % anterior, mientras que la tasa de inactividad económica entre los mayores de 16 años alcanzó el 20,9 %, sin cambios respecto a septiembre, y el crecimiento de los salarios fue del 3,7 %.

El número de personas en nóminas subió en 13.000 en septiembre, hasta llegar a los 30,3 millones, si bien este último dato está pendiente de una revisión, según el organismo.

El subdirector de estadísticas de la ONS, David Freeman, dijo que, si bien el mercado laboral se mantiene, en términos generales, estancado en 2026, los datos del último trimestre muestran un ligero aumento en la tasa de empleo y un leve descenso en el desempleo.

"El crecimiento de los salarios se mantuvo relativamente estable", agregó.

Estos datos fueron divulgados antes del muy esperado presupuesto del Estado que dará a conocer la próxima semana el ministro de Economía, John Healey, y de que se conozca el índice de inflación interanaual.

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La semana pasada, la ONS informó de que la economía británica creció un 0,1 % en agosto, en un contexto dominado por el impacto del alza de los precios energéticos y el coste de la deuda.