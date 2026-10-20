Las "Cucarachas" de la India acusan a Modi de intimidación por encarcelar a sus líderes

"Manteniendo en la cárcel a Saurav Das, un joven de 26 años, ¿te sientes muy fuerte? Golpeando a niños en la calle. Debes de sentirte muy fuerte poniendo barricadas por toda Nueva Delhi y arrastrando a todos los estudiantes por la calle (...) Eres simplemente un cobarde", dijo el fundador del grupo, Abhijeet Dipke, en un vídeo dirigido a Modi.

El lunes, un tribunal especial de la capital extendió el arresto provisional de los miembros del CJP, Saurav Das y Ashutosh Ranka, que permanecen bajo custodia judicial desde el pasado 13 de octubre por manifestarse en Jantar Mantar, un espacio tradicional de protesta en Nueva Delhi al que el gobierno le retiró recientemente esa condición.

La abogada del CJP, Ratna Singh, denunció irregularidades en el proceso judicial y aseguró que su arresto es un intento de "silenciar voces".

"Se está produciendo una burla en el Tribunal (...) No había motivo para mantenerlos bajo custodia judicial. Han sido enviados a prisión preventiva por una razón muy vaga... Impugnaremos esta decisión. Esto es tortura psicológica y un intento de silenciar voces... Lo vemos todo, el mundo entero lo ve todo. No pueden silenciar a todo el mundo", dijo Singh a la agencia local ANI.

A la oleada de reacciones se sumó la oposición política, encabezada por la exjefa de Gobierno de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, histórica rival de Modi, que calificó la actuación de las autoridades como un acto de "terrorismo de Estado" y exigió la liberación inmediata de los jóvenes. "Dejen de torturar a los jóvenes de la generación Z. Quienes están en el poder hoy, no lo estarán mañana", escribió en X.

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La Policía de Delhi anunció la transferencia del caso de las "Cucarachas" a la División de Investigación Criminal, alegando delitos de desobediencia a la orden pública, allanamiento de morada, obstrucción a la labor de funcionarios públicos, agresión, lesiones y conspiración criminal.

"A los jóvenes de este país ya los has asustado todo lo que podías, pero los has asustado tanto que ahora se nos ha acabado el miedo", concluyó Dipke.