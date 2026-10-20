Liberan al 'príncipe Abu Omar', el pintor de coches que engatusó a la élite del Líbano

Abu Omar, que afirmaba ser cercano al príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán y estar en posición de ofrecer valiosas conexiones con Riad, se llama en realidad Mustafa al Hussayan y fue liberado junto al jeque que orquestó el escándalo, según informó la televisión libanesa Al Jadeed.

El caso se dio a conocer a finales de 2025, pero llevaba años en marcha sin que nadie sospechara en el Líbano, coincidiendo con una caída del interés saudí en los asuntos libaneses y un enfriamiento de las relaciones bilaterales.

El modus operandi de la pareja era simple: el jeque Khaldoun Arimat tanteaba a políticos libaneses sobre sus posturas hacia Riad y les visitaba varias veces antes de ponerles al teléfono con la que alegaba era una figura de poder en los círculos del reino, de acuerdo con el diario libanés Al Akhbar.

Su plan se benefició del boca a boca y de las tendencias clientelistas que plagan el sistema político libanés.

Al Akhbar indicó al dar a conocer el caso el pasado año que 'Abu Omar' llegó a forzar la retirada de varios candidatos a las últimas elecciones municipales, manipuló a políticos del Movimiento de Futuro -partido suní cercano a Riad- y habría recibido grandes sumas a cambio de su influencia inventada.

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Entre la lista de poderosos embaucados por el pintor de carrocerías, que supuestamente imitaba a la perfección el más aristocrático acento saudí, habría incluso exministros y un ex primer ministro, según el periódico.

La trama del príncipe que solo se comunicaba por teléfono se acabó viniendo abajo el pasado septiembre, cuando se contrastó su existencia de forma directa con el embajador saudí en Beirut, Walid Bukhari.

De acuerdo con el canal local LBCI fue la política Bahia Hariri la que descubrió la trama, después de que un tal 'príncipe Abu Omar' insistiera en ofrecerle condolencias telefónicamente por la muerte de su marido.

Aunque la llamada le llegó a través del aparato de un ex primer ministro, Bahia decidió informar a Bukhari y la mentira enseguida salió a la luz.