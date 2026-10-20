Lula acusa a Bolsonaro de querer eliminar histórico subsidio a cinco días de los comicios

En declaraciones durante una caminata de campaña entre los estados de Bahia y Pernambuco, en el noreste brasileño, bastión del Partido de los Trabajadores (PT), el líder progresista defendió la trayectoria del subsidio que hoy cumple 23 años y del cual dependen casi 19 millones de familias.

"Es el programa de inclusión social y combate al hambre más exitoso de la historia de lucha contra la pobreza en el mundo" y "lamentablemente, nuestro adversario ya está amenazando con acabar con la Bolsa Familia", recriminó Lula.

Las declaraciones del mandatario se producen un día después de que una asesora del equipo económico de Bolsonaro anunciara la intención de aplicar una regla de transición de dos años en el programa social para desvincular progresivamente a los beneficiarios que consigan empleo o inicien un emprendimiento.

El programa social, que hoy alcanza los 691 reales (137 dólares), fue uno de los principales factores detrás de la reducción drástica en los niveles de pobreza en Brasil en la primera década del siglo XXI.

El mandatario recordó que, en 2011, cuando Bolsonaro se desempeñaba como diputado en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, fue el único legislador que votó en contra de una iniciativa para complementar la renta de los beneficiarios del programa federal.

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"Votó en contra de la creación del complemento de la Bolsa Familia: de 54 diputados, solo él votó en contra", señaló el mandatario, quien enfatizó la importancia de que los electores conozcan "el tipo de persona que está intentando llegar a la Presidencia".

En aquella ocasión, la Asamblea Legislativa del estado debatía un proyecto para otorgar pagos adicionales a familias en extrema pobreza beneficiarias del programa.

En ese momento, Bolsonaro llegó a referirse a la ayuda como "bolsa-farelo (bolsa-migajas)", término acuñado originalmente por su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), sugiriendo que el Gobierno solo entregaba sobras a la población.

Las palabras de Daniella Marques, coordinadora económica de la campaña de Bolsonaro y una de las candidatas para asumir el Ministerio de Hacienda en caso de victoria, causaron tal revuelo en el país, que luego han tenido que aclarar que no habrá desvinculación en el supuesto de que el beneficiario no haya conseguido empleo en el plazo de dos años.

"El futuro expresidente, Lula, está difundiendo una de esas noticias falsas, de las más descabelladas. (...) Tú, que recibes el programa Bolsa Família, quédate tranquilo, tu beneficio está garantizado. Voy a cuidar de ti", dijo el ultraderechista la víspera en un video en sus redes sociales.

A cinco días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este 25 de octubre, las encuestas muestran una carrera cada vez más ajustada entre el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro y el líder progresista.