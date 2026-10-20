Más de la mitad de los bancos de Irán carecen del capital mínimo para afrontar riesgos

“De los 27 bancos del país, solo 13 cuentan con un ratio de capital del 8 % o superior y la Organización Nacional de Inspección supervisa continuamente la situación de los bancos”, dijo el portavoz del Poder Judicial iraní, Ali Kazemi, en una rueda de prensa, indicó la agencia Mizan.

De acuerdo con Kazemi, este indicador compara el capital de un banco con los riesgos que asume y mide su capacidad para afrontar posibles pérdidas, mientras que el 8 % constituye el mínimo establecido por los estándares internacionales, por lo que exigió a las entidades cumplir este requisito.

Pese a reconocer los problemas económicos derivados de las sanciones y la guerra iniciada en febrero por Estados Unidos e Israel, Kazemi indicó que el Banco Central y el Ministerio de Economía tienen la obligación de supervisar a los bancos.

En octubre del año pasado, Irán declaró en bancarrota al Banco Ayandeh, uno de los mayores bancos privados del país, debido a pérdidas acumuladas de 5.200 millones de dólares por las “deudas incobrables”.

La economía iraní se enfrenta a dificultades en medio de la guerra que Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y se contrajo un 10,1 % en el primer trimestre del año persa (entre marzo y mayo de 2026), con sectores como el de la extracción de petróleo crudo y gas natural que caídas del 26,4 %.

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La inflación interanual, por su parte, se encuentra en el 89 %, mientras que el rial registra cada pocas semanas nuevos mínimos históricos respecto al dólar.

Además, Estados Unidos lanzó la operación ‘Paria Económico’ contra la República Islámica para aislar aún más financieramente a Teherán, que incluye sanciones contra 27 aerolíneas iraníes, lo que ha llevado a Turkmenistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos y Georgia.