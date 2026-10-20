México está "muy cerca" de alcanzar un acuerdo comercial con EE.UU., asegura Sheinbaum

"Pues ya estamos muy cerca. Todavía hay algunos temas. ¿Cuál es nuestro objetivo? Reducir al máximo las tarifas que tenemos hoy con los aranceles que pesan hoy sobre vehículos y acero y aluminio y que no haya más aranceles. Ese es nuestro objetivo", señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Las declaraciones de la gobernante mexicana ocurren luego de que el lunes, el mandatario estadounidense, Donald Trump, asegurara durante un mitin político en Kansas, que ambos países están próximos de cerrar un "gran" acuerdo comercial que permitiría reducir considerablemente el déficit estadounidense con México.

Trump sostuvo que su país pierde unos 150.000 millones de dólares en el intercambio comercial con México y planteó incluso la posibilidad de reducir esa cifra a cero, aunque no precisó los términos del eventual acuerdo.

En ese sentido, Sheinbaum explicó que Washington ha planteado propuestas que contemplan reducciones arancelarias a cambio de determinadas solicitudes a México, aunque reconoció que todavía existen diferencias sobre algunas de esas condiciones, las cuales no precisó.

La presidenta destacó la disposición del Gobierno de Trump para alcanzar un entendimiento, pero advirtió que México no aceptará compromisos contrarios a su Constitución y sus leyes ni medidas que afecten la economía nacional o el empleo.

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"Todavía no llegamos al acuerdo final, pero se ha avanzado bastante", sostuvo.

Sheinbaum, por su parte, evitó establecer un porcentaje de avance de las negociaciones y señaló que persisten asuntos sin resolver, pese a la buena comunicación entre ambos gobiernos y a que, según ella, la administración estadounidense tiene “muy buena actitud”.

El lunes, el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, había señalado que México espera recibir antes de que concluya el año una respuesta favorable de Washington a su solicitud de reducir los aranceles al acero, aluminio y sector automotriz.

Las negociaciones se desarrollan en un contexto de tensiones comerciales entre los socios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que mantienen conversaciones para resolver sus diferencias arancelarias.