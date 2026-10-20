Miles de universitarios protestan contra el recorte presupuestario en Costa Rica

Con pancartas que decían: "Invertir en la educación es la mejor forma de combatir la criminalidad", "El presente es lucha, el futuro es nuestro", "No más recortes, sí a la inversión", los universitarios se manifestaron sobre los recortes que podrían poner en riesgo su capacidad para ampliar las oportunidades educativas.

La marcha, convocada por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), se inició en la Fuente de la Hispanidad, en San José, y finalizó frente a la Asamblea Legislativa.

"Invirtiendo en educación es que se solventa la crisis en seguridad, invirtiendo en educación es que se solventa la crisis en salud. Las universidad públicas sostienen este país y lo van a seguir haciendo, porque aquí estamos los estudiantes para defenderla”, afirmó a los periodistas la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, Mariel Rojas.

Los estudiantes destacaron que más allá de la defensa del presupuesto para el funcionamiento de las instituciones, la población universitaria se movilizó en esta ocasión en defensa de todos los sectores sociales afectados por las medidas del Poder Ejecutivo y respaldadas por la bancada oficialista del Poder Legislativo.

Además, los universitarios advirtieron que los posibles recortes presupuestarios podrían limitar las becas, los cupos estudiantiles y la apertura de nuevas carreras.

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Para los manifestantes, la preocupación es especialmente significativa en las regiones, donde más de un 80 % de los estudiantes recibe beca socioeconómica en algunas sedes, por lo que defender estos recursos también significa proteger las oportunidades educativas y el desarrollo regional.

El Gobierno de Costa Rica presentó al Congreso el proyecto de presupuesto para el año 2027 con un recorte del 3,1 % en comparación con el de 2026, en un escenario en el que la deuda se mantiene al alza y por encima de un 60 % del Producto Interno Bruto (PIB).

El Ministerio de Hacienda informó que el presupuesto para 2027 alcanza los 12,4 billones de colones (unos 27.000 millones de dólares), lo que supone una disminución del 3,1 % con respecto al de 2026, y que un 40 % del dinero está comprometido para pagar deuda.