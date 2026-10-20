Ministro de Defensa anuncia cambios en la seguridad del presidente de Paraguay

Ministro de Defensa anuncia cambios en la seguridad del presidente de Paraguay

Asunción, 20 oct (EFE).- El ministro de Defensa de Paraguay, Óscar González, anunció este martes que el coronel José Dayub asumió la dirección del Regimiento Escolta Presidencial (REP), un hecho que aseguró hace parte de los "cambios normales" y que se conoce semanas después de que la Presidencia desmintiera rumores sobre supuesto robo ocurrido en la residencia asignada al gobernante Santiago Peña.