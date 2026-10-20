Noruega acogerá este martes una reunión de Zelenski con asesores de Trump

"El presidente Zelenski ha pedido a Noruega y a Finlandia que organicen una reunión como parte de las tareas diplomáticas en marcha en un momento crítico para Ucrania", señaló en un comunicado el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

Støre confirmó la presencia en Oslo de Witkoff, mientras que el yerno y asesor internacional de Trump, Jared Kushner, se unirá de forma virtual.

"Ha habido con anterioridad conversaciones diplomáticas en distintos países, y Noruega y Finlandia están contentas de poder contribuir a continuar con ellas. El objetivo es llevar el trabajo diplomático a una vía más constructiva", señaló Støre.

En la reunión participará también el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

Según informó un funcionario estadounidense al medio Axios, en las conversaciones habrá representantes de las naciones del grupo E4 (Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia), así como funcionarios de la Unión Europea y la OTAN.

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Posteriormente, Witkoff se desplazará a Rusia para entrevistarse con el presidente Vladimir Putin y presentarle algunas de las ideas que serán consultadas con los aliados europeos, de acuerdo con esa fuente.

Las negociaciones buscarán garantizar el futuro de Ucrania, incluidas garantías de seguridad, la integración en Europa y un marco económico para la posguerra, así como crear las condiciones para una paz duradera, que ponga fin a la guerra y siente las bases de una nueva arquitectura de seguridad entre Europa y Rusia, según Axios.

El viaje de Witkoff se produce en medio de la escalada verbal entre Trump y Zelenski, que se han acusado mutuamente en los últimas días de estar entorpeciendo la búsqueda de una solución.

Durante su estancia en Oslo, Zelenski será recibido en audiencia en el Palacio Real por el rey Haakon VIII y se reunirá con líderes parlamentarios y con el presidente de la Cámara noruega.