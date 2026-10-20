ONG denuncia que hombres armados obligaron a inmigrantes a arrojarse al mar de noche

La ONG aseguró que ha sido testigo de estos hechos mientras llevaba a cabo una operación de rescate la pasada noche de una barcaza en la que viajaba un total de 65 inmigrantes.

Según su versión, en torno a las 2.00 hora local (00.00 GMT), la patera fue interceptada por una lancha motora con seis hombres armados, algunos de ellos con el rostro cubierto.

"Los hombres apuntaron con sus armas a las personas que todavía permanecían a bordo y les ordenaron que 'bajaran'. En medio de la oscuridad, más de 30 personas se lanzaron al mar", ha explicado en un comunicado esta organización humanitaria alemana.

Acto seguido los hombres armados se alejaron remolcando la patera ya vacía, "presumiblemente en dirección a Libia", agrega.

La tripulación del barco humanitario Sea Watch 5 logró rescatar a todas las personas que habían caído al agua poniendo así fin a una "situación de extremo peligro".

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La ONG ha lamentado que Italia y Europa financien a los llamados guardacostas libios, mediante los controvertidos acuerdos con las autoridades de Trípoli para contener la inmigración irregular.

"Seguimos denunciando a estos criminales que ponen en peligro la vida de las personas. Sin embargo, desde Italia y Europa no llegan sanciones ni siquiera protestas, sino ríos de dinero para que esta violencia continúe sin cesar", ha denunciado en la nota.

Los desembarcos en Italia desde la ruta migratoria del Mediterráneo central, una de las más letales del mundo, siguen produciéndose, aunque a un ritmo menor que en el pasado.

En lo que va de año han llegado a las costas italianas 25.660 inmigrantes, menos de la mitad que los 56.739 que lo hicieron en el mismo periodo del 2025, según cifras actualizadas este martes por el Ministerio del Interior.