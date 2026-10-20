ONG dice que renovación del Supremo venezolano debe incluir cambios de estructura judicial

"De nada sirve tener unos jueces impolutos, perfectos, honestos, capaces en el Tribunal Supremo de Justicia si de allí hacia abajo seguimos manteniendo el aparato represivo en las manos y sobre de los hombros de las mismas personas", subrayó el director vicepresidente de Foro Penal, Gonzalo Himiob.

En un evento en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, en Caracas, Himiob afirmó que el sistema de justicia de Venezuela ha sido "sumamente eficiente para que los poderosos persigan a quienes no están de acuerdo con ellos", pero no así para "atender a las necesidades de la ciudadanía".

Por tanto, abogó por reconstruir el sistema "desde sus mismas bases" y esto pasa, según sus palabras, porque el TSJ esté "integrado por personas en las que la ciudadanía confíe".

Además, apostó por reformar el Código Penal venezolano -que consideró "anacrónico" y un instrumento que "no sirve a las necesidades de la población"- y también leyes que de "alguna manera han servido como instrumentos para la persecución política".

A su lado, el director presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, subrayó que el sistema judicial en el país "todavía sigue siendo un instrumento de persecución política" y es "parte de la maquinaria represiva".

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"Los jueces y fiscales en el país han servido no solo para encubrir, hacerse no solo cómplices, sino actores directos de la persecución política de disidentes", afirmó.

El pronunciamiento de Foro Penal se da en medio de un proceso en el que el Parlamento, controlado por el chavismo, lleva a cabo la selección de 12 miembros de la sociedad civil que integrarán, junto a 11 diputados, el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar y preseleccionar a los próximos jueces del TSJ.

En septiembre, el Parlamento aprobó una reforma para aumentar de 11 a 12 el número de representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones Judiciales, en respuesta a un acuerdo alcanzado con un sector de la oposición que dialoga con el chavismo y en un intento de garantizar la independencia para elegir a los nuevos magistrados.

El actual TSJ está conformado por jueces que son acusados por la oposición de servir al chavismo y de haber convalidado el proclamado triunfo del ahora depuesto gobernante Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, en medio de denuncias de fraude electoral.