París se suma a la extensión de los toques de queda para esta noche en ciertos barrios

Al igual que la víspera, el toque de queda en la capital francesa estará vigente desde las 23:00 hora local (21:00 GMT) y se mantendrá hasta las 6:00 (4:00 GMT) del miércoles, por orden de la Prefectura de Policía parisina.

Las principales zonas afectadas son similares a las de la noche precedente, la plaza de la República y el área del centro comercial de Les Halles, que fueron epicentros de violencia el pasado fin de semana, pero en esta ocasión no se incluyen restricciones a zonas cercanas a centros de poder, como el Elíseo o la Asamblea Nacional.

Circular por las zonas afectadas por el toque de queda estará prohibido excepto para los "residentes que puedan justificar" que su domicilio está "situado en los perímetros supervisados", según una orden emitida en la tarde de este martes por la Prefectura de Policía, citada por el diario Le Parisien.

"Los trabajadores que se vean obligados a desplazarse a estas zonas para ejercer su profesión, los miembros de los servicios públicos de asistencia a las personas y los comerciantes no se ven afectados", precisa ese texto.

La decisión llegó después de que el primer ministro, Sébastien Lecornu, destacara que el dispositivo impuesto este lunes había permitido una "noche de tranquilidad".

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En Marsella, la segunda mayor ciudad de Francia, el toque de queda se aplica desde las 22:00 hora local (20:00 GMT) hasta las 5:00 (3:00 GMT) en las áreas más próximas a centros comerciales.

Por su parte, en Niza, ciudad gobernada por un aliado de la líder ultraderechista Marine Le Pen, será entre las 21:00 hora local (19:00 GMT) y las 6:00 (4:00 GMT) hasta el próximo lunes.

El de Burdeos se aplica desde las 22:00 hora local (20:00 GMT) hasta las 7:00 (5:00 GMT) y también hasta el lunes día 26.

Esta medida buscaba atajar los saqueos y pillajes que se estuvieron produciendo en torno a las manifestaciones del sábado pasado contra el encarecimiento de la vida y la degradación de la Sanidad y la Educación.

Los incidentes se repitieron de nuevo el domingo pese a que en esa jornada ya no había convocatoria de manifestación.

De los algo más de 2.500 arrestados en los disturbios producidos en toda Francia (un 95 % de ellos son hombres y un 70 % mayores de edad), 149 han pasado a prisión preventiva, de acuerdo con los últimos datos comunicados por el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin.