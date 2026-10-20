Patronal mexicana pide limitar aumento de salario mínimo ante reducción de jornada laboral

“Debiera ser y analizar una propuesta que sea de inflación y dos puntos porcentuales sobre la inflación”, dijo Sierra en declaraciones a EFE en Ciudad de México.

El dirigente de la patronal mexicana que representa a más de 36.000 empresas, responsables del 30 % del PIB del país, señaló que la economía mexicana atraviesa un estancamiento y que la reducción de la jornada laboral, prevista desde enero de 2027, elevará los costos de las empresas.

La reducción de la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales es oficial tras las reformas constitucionales y a la Ley Federal del Trabajo (LFT), aunque se irá adoptando de manera gradual entre 2027 a 2030.

Sierra advirtió que aumentos de más del 10%, como han sido los recientes, podrían provocar cierres de negocios y más empleo informal, especialmente entre pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, dijo que entre el 90 % y el 95 % de las empresas afiliadas a Coparmex pertenecen a esas categorías y que, según encuestas del organismo, las compañías han pasado de expandirse a “resistir”, mientras la informalidad sigue creciendo y alcanza a más de la mitad de la fuerza productiva.

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Por su parte, el secretario mexicano del Trabajo, Marath Bolaños, dijo que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) convocaría las discusiones en noviembre y que se espera conocer el resultado en diciembre.

Recordó que la presidenta, Claudia Sheinbaum, fijó como horizonte que el salario mínimo permita adquirir 2,5 canastas básicas; actualmente, señaló, se acerca a dos.

En este sentido, se limitó a mencionar que la propuesta del Gobierno mexicano se conocerá hasta estas reuniones de trabajo pero dejó entrever que no se quitará de la mesa de discusión la cobertura de los principales insumos alimenticios y de servicios para los mexicanos que reciben el salario mínimo en el país.

La postura de Coparmex se suma a la del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuyo presidente, José Medina Mora, planteó previamente que los aumentos de 2027 se ajusten solo a la inflación, al considerar alcanzada la meta de bienestar familiar.

El salario mínimo general aumentó en México un 13 % en 2026.

Con ese ajuste, la Conasami calcula que su poder adquisitivo acumula una recuperación de 154,2 % durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y los poco más de dos años de Claudia Sheinbaum, desde octubre de 2024.