Pekín defiende una relación sana con la UE y llama al diálogo para resolver discrepancias

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró hoy en una rueda de prensa que los desacuerdos en materia económica y comercial surgen en el desarrollo continuo de la cooperación, pero pueden resolverse mediante el diálogo y no deben afectar al panorama general de las relaciones bilaterales.

"China y la UE tienen amplios intereses comunes", agregó la vocera, que citó la defensa del multilateralismo o el apoyo al papel de la ONU, y añadió que ambas partes "deben respetarse, apreciarse mutuamente y lograr éxitos conjuntos".

Las declaraciones llegan tras el fin de la gira que realizó el jefe de la diplomacia china a Azerbaiyán, Croacia, Montenegro y Bulgaria.

Mao expresó que uno de los mensajes más importantes que transmitió Wang en esta visita es que "la cooperación es una fuerza motriz sólida y la asociación es el objetivo común".

El viaje, que comenzó el pasado miércoles, se produjo una semana después de que China y la UE celebraran en Pekín una ronda de diálogo comercial que se saldó con "entendimientos" en materia de vehículos híbridos, tierras raras y acceso al mercado, aunque para Bruselas estos resultados son el inicio de un proceso más amplio para corregir el desequilibrio económico con el gigante asiático.