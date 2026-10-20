Rubio firma en Uzbekistán contratos por valor de 12.000 millones de dólares

En total, se cerraron 54 acuerdos de cooperación entre empresas estadounidenses y uzbekas, ente ellas, Franklin Templeton, Oppenheimer & Co., Citigroup y BlackRock.

El presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, propuso por su parte desarrollar un programa de la cooperación comercial e inversor con Estados Unidos hasta el 2035.

La propuesta surgió durante la segunda reunión del Consejo Empresarial y de Inversión entre Estados Unidos y Uzbekistán.

Mirziyóyev destacó que las relaciones entre los dos países alcanzaron un nuevo nivel gracias al apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump.

"En Uzbekistán funcionan cientos empresas con el capital americano. Con ellas colaboramos en los campos de la industria, energía, agricultura, educación y las nuevas tecnologías. Además, las empresas uzbekas ya empiezan a invertir en la economía de EE.UU.", dijo Mirziyóyev.

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Uzbekistán es una economía emergente que tiene como meta conseguir que su PIB llegue a 300.000 millones de dólares hasta el 2030 y atraer el capital extranjero de 450.000 millones de dólares en los próximos 10 años.