Se incendia un ferri de pasajeros en ruta entre las dos islas más pobladas de Indonesia

La oficina de búsqueda y rescate de Banten, provincia del oeste de Java donde se encuentra el puerto de Merak, informó en un comunicado de que las autoridades han desplegado un equipo para prestar asistencia en el lugar, mientras siguen recopilando información sobre el número de pasajeros a bordo y las posibles víctimas.

A las 16.24 hora local (9.24 GMT), las autoridades recibieron un aviso del Servicio de Tráfico Marítimo de Merak sobre el incidente del ferri Batu Mandi, que cubría la ruta entre Bakauheni, en Sumatra, y el mencionado puerto en Java.

"Tras recibir la información, el equipo de guardia de la unidad de búsqueda y rescate de Merak inició las operaciones. En el dispositivo participan efectivos de la unidad de rescate de Merak, personal de la oficina de búsqueda y rescate de Banten y la embarcación de rescate KN SAR Tetuka", indica el texto.

Las autoridades señalaron que todavía no se ha podido confirmar cuántas personas han sido rescatadas de la embarcación, ni si hay fallecidos o desaparecidos, y afirmaron que "facilitarán nuevas informaciones sobre la situación y los resultados de las operaciones a medida que se disponga de datos oficiales desde el lugar de los hechos".

Los accidentes marítimos son frecuentes en Indonesia debido a infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, el barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago, formado por más de 17.000 islas y con una población de cerca de 290 millones de habitantes.

En agosto, un incendio en un ferri frente a la costa de Madura, en Java Oriental, causó tres muertos, mientras que una joven de 19 años murió en un suceso del mismo tipo en la turística isla de Bali.

Otras tres personas fallecieron en julio de 2025 por un incendio en un ferri con 580 personas a bordo en la provincia de Célebes Septentrional.