Serbia acusa al Parlamento Europeo de enviar observadores parciales a las elecciones

En una carta dirigida a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, Brnabic afirma que la misión está integrada por una "selección de personas que emiten juicios sumamente negativos sobre las autoridades serbias".

En particular, critica el nombramiento del socialdemócrata austríaco Andreas Schieder como jefe de la delegación.

La misiva, reproducida por la agencia local Tanjug, sostiene que Schieder "violó reiteradamente el código de conducta para observadores electorales internacionales" en las anteriores elecciones de diciembre de 2023, un comportamiento que ya fue denunciado en su momento por Belgrado.

Brnabic señala que la infracción se produjo cuando el eurodiputado austríaco denunció públicamente la existencia de "votantes fantasma" y compra de votos sin haber presentado objeciones previas en las actas oficiales de los colegios electorales.

Tras expresar su "enérgica protesta", la dirigente serbia —una de las más estrechas colaboradoras de Aleksandar Vucic, hasta hace poco presidente del país y ahora candidato a primer ministro— calificó de "particularmente increíble" que Schieder encabece la delegación europea.

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Brnabic, que ejerce la jefatura de Estado interina tras la dimisión de Vucic para concurrir a las elecciones, critica también la inclusión de otros miembros en la misión, como el liberal Helmut Brandstätter, el ecologista Gordan Bosanac y la conservadora Suncana Glavak, y afirma que el Parlamento Europeo no respeta ni sus propios códigos.