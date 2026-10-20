Seúl retirará parte de sus diplomáticos en Ucrania por disputa sobre soldados norcoreanos

"El Gobierno ha decidido retirar a parte del personal de su misión diplomática, teniendo en cuenta, entre otros factores, que la parte ucraniana no ha adoptado medidas constructivas incluso después de la llamada a consultas de nuestro embajador en Ucrania", afirmó el portavoz de la Cancillería surcoreana, Park Doo-soon, en una rueda de prensa en Seúl.

Park también indicó que la decisión se tomó porque resulta difícil garantizar la seguridad del personal debido a la "persistente amenaza de ataques aéreos en todo el territorio ucraniano", en medio de la guerra de Rusia contra Ucrania.

La disputa diplomática comenzó después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, revelara a finales de septiembre el traslado a Corea del Sur de dos soldados norcoreanos capturados en enero de 2025 mientras combatían en apoyo a Rusia.

Las autoridades surcoreanas consideran insuficientes las disculpas de Kiev, pese a que el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, dijo recientemente que Ucrania ha dado por cerrado el asunto.

El portavoz de la Cancillería surcoreana reafirmó este martes que la postura de Seúl con respecto a lo que han solicitado anteriormente "no ha cambiado", al responder una pregunta sobre si Seúl seguía exigiendo una disculpa pública.

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Park, no obstante, aclaró que la embajada continuará funcionando bajo la dirección del encargado de negocios, con todo el personal consular en sus puestos, y que se mantendrán los contactos diplomáticos entre ambos países.

Seúl afirmó que las declaraciones de Zelenski violaron un acuerdo de confidencialidad entre ambos países, y el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, acusó además a Ucrania de haberlo hecho quedar como un mentiroso por negar la existencia de tal pacto.

Seúl también llamó a consultas a su embajador en Kiev, Park Ki-chang, que abandonó el país europeo a principios de este mes.

En medio de la disputa bilateral, Zelenski también expresó su preocupación ante la posibilidad de que Corea del Norte envíe otros 10.000 soldados a Rusia para sumarse a las fuerzas del Kremlin.

La inteligencia de Corea del Sur, por su parte, estima que Pionyang ha enviado desde octubre de 2024 unos 15.000 soldados de combate y más de 6.000 ingenieros y efectivos de construcción a Rusia.