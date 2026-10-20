Sheinbaum atribuye a intereses electorales la orden de arresto de EEUU contra Raúl Castro

Sheinbaum atribuye a intereses electorales la orden de arresto de EEUU contra Raúl Castro

Ciudad de México, 20 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró este martes que la orden de arresto emitida en Florida contra el expresidente cubano Raúl Castro responde principalmente a motivaciones políticas relacionadas con las elecciones de noviembre en Estados Unidos.