Sheinbaum lidera valoración de mandatarios latinoamericanos y Delcy Rodríguez sigue abajo

Sheinbaum obtiene un 69,3 % de imagen positiva y un 27,6 % de negativa, lo que supone un ligero aumento respecto a septiembre, cuando registró un 69 % de valoración favorable.

Bukele ocupa el segundo puesto, con un 68,3 % de favorabilidad y un 27,9 % de rechazo. En septiembre obtuvo un 66,2 %.

El director general de CB Global Data, Cristian Buttié, explica a EFE que Sheinbaum y Bukele "encabezan el ranking desde dos modelos opuestos, pero con una lógica en común".

"Ideológicamente están en las antípodas, pero ambos comparten tres claves: atendieron la demanda que su sociedad consideraba prioritaria, sostienen una comunicación directa y permanente (la conferencia de prensa matutina en un caso, las redes en el otro) y ofrecen una sensación de gobierno presente en una región donde predomina la frustración", afirma.

En tercer lugar figura el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, con un 51,9 % de valoración positiva y un 42,5 % de negativa. En el mes anterior su respaldo fue de 50,8 %.

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La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, ocupa el cuarto puesto, con un 51 % de imagen favorable y un 43,3 % de desfavorable. Le sigue el colombiano Abelardo de la Espriella, quien asumió la Presidencia en agosto de este año, con un 49,7 % de aprobación y un 47 % de rechazo.

El mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, aparece en sexto lugar, con un 47,5 % de valoración favorable y un 46,9 % de negativa. Le sigue Keiko Fujimori, de Perú, con un 46,3 % de imagen positiva y un 50,8 % de negativa. Fujimori, que asumió el cargo en julio de 2026, perdió 6,1 puntos porcentuales respecto a septiembre, la mayor caída del sondeo.

Buttié atribuye el descenso de Fujimori al aumento de la preocupación por la delincuencia y a la falta de respuestas efectivas del Gobierno ante la inseguridad.

El gobernante de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ocupa el octavo puesto, con un 45,3 % de imagen positiva y un 50,5 % de negativa. Su valoración favorable cayó 3,2 puntos porcentuales frente al 48,5 % del mes anterior. Lula se enfrenta este domingo a una segunda vuelta electoral en la que busca la reelección.

A continuación figuran el presidente de Honduras, Nasry Asfura, con un 44,1 % de imagen favorable y un 53,9 % de desfavorable, y el de Paraguay, Santiago Peña, con un 42,9 % de valoración positiva y un 52,7 % de negativa.

El boliviano Rodrigo Paz ocupa el undécimo puesto con un 41,1 % de aprobación y un 53,5 % de rechazo, le sigue el chileno José Antonio Kast, quien asumió en marzo de este año, con un 38,8 % de valoración positiva y un 56,8 % de negativa.

Buttié relaciona el retroceso de Kast con el desgaste temprano de los Gobiernos que asumieron el poder en 2026, a los que la ciudadanía exige resultados rápidos en economía y seguridad.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, figura en decimotercer lugar, con un 36,5 % de imagen positiva y un 58,9 % de negativa, seguido del argentino Javier Milei, con un 36,1 % de aprobación y un 59 % de rechazo.

El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ocupa el decimoquinto puesto, con un 35,7 % de imagen positiva y un 60,3 % de negativa. En el decimosexto lugar figura el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, con un 35,2 % de valoración favorable y un 62,1 % de desfavorable.

En los dos últimos puestos aparecen la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con un 32,3 % de imagen positiva y un 60,9 % de negativa, y el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, con un 31 % de valoración favorable y un 63,1 % de desfavorable.

El estudio se realizó entre el 5 y el 8 de octubre de 2026 en 18 países latinoamericanos, con muestras de entre 1.959 y 3.911 personas por país, todas mayores de 18 años. El margen de error osciló entre ±1,6 y ±2,2 puntos porcentuales, con un nivel de confianza del 95 %.