Sociedad de Autores de España expresa preocupación de que la IA reemplace a los creadores

La abogada española manifestó en un panel de la Semana Billboard de la Música Latina, en Miami, que están "muy preocupados de ver que la regulación no es suficiente", al considerar que creadores y autores están quedando "completamente excluidos del modelo de negocio".

"Nuestra mayor preocupación no es tanto el licenciamiento, sino el hecho de que el contenido generado por IA está reemplazando por completo a los creadores humanos. Esa es nuestra inquietud. Por lo tanto, no se trata solo de cómo licenciar el modelo, sino de cómo evitar que se deje de contratar a los creadores porque simplemente se pueda recurrir a la música sintética", apuntó la ejecutiva.

Perpiñá-Robert recordó un estudio de la SGAE que mostró en septiembre de 2025 que la IA aplicada a la música podría generar la pérdida de hasta un 28 % de ingresos en concepto de derechos de autor, unos 100 millones de euros para 2028.

La investigación también encontró que un tercio de los miembros de la SGAE, el 34 %, "ya estaba utilizando" la tecnología, que "están muy contentos usándola y es algo muy normal", expresó la abogada.

El problema ocurre, argumentó, porque ahora está creándose música de manera sintética, compuesta e interpretada con IA generativa, por lo que las entidades de gestión colectiva en Europa, como la SGAE, buscan que haya una compensación económica por este tipo de contenido, que también suele basarse en obras humanas ya existentes.

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Esto, explicó, es "para mantener el incentivo para que los creadores sigan trabajando, pero también para desincentivar el uso de música sintética entre los usuarios" porque, si de todos modos ya tienen que pagar por ella, "entonces tal vez podrían optar por adquirir contenido creativo original de autores humanos".

La representante de los autores también alertó de que los modelos de IA prefieren los grandes catálogos de música comercial, por lo que "debe haber algún tipo de regulación que garantice que se siga incentivando a estos repertorios de nicho, menos comerciales que el repertorio angloamericano" y que abundan más en Europa.

La experta en derechos de autor añadió que "si es una obra creada con la ayuda de la IA, está protegida y puede registrarse", siempre que haya creatividad humana, por lo que la SGAE usa tecnología para detectar patrones que indiquen el uso de inteligencia artificial.

La Semana Billboard de la Música Latina, uno de los principales encuentros de la industria musical, comenzó el lunes y concluirá este jueves, cuando se celebra la gala de los premios Billboard de la Música Latina.