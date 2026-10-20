Sospechoso detenido por incendio de la alcaldía de Limoges, vinculado a la ultraizquierda

El joven, Hodei C.D., originario del departamento vecino de Creuse y trabajador eventual del sector de la construcción, fue detenido de madrugada en Bussière-Boffy, localidad integrada en el municipio de Val-d’Issoire, en Haute-Vienne, con la participación de agentes de la unidad de élite RAID, informó la Fiscalía de Limoges.

Según la prensa francesa, el sospechoso figura en los archivos de inteligencia con la denominada 'ficha S', utilizada para identificar a personas consideradas de interés para la seguridad del Estado.

Vecinos y conocidos consultados por medios franceses lo describieron como un trabajador temporal de la construcción comprometido con la defensa del medioambiente.

Según el diario local Le Populaire du Centre, fue procesado por agredir a un policía durante una protesta celebrada en 2024 contra un proyecto de una fábrica de pellets de madera. Absuelto en primera instancia, fue condenado en apelación a un año de prisión con suspensión de la pena y recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo.

El sospechoso habría participado en acciones del colectivo ecologista radical Les Soulèvements de la Terre, conocido por sus campañas de desobediencia civil y sus acciones directas contra proyectos que considera perjudiciales para el medioambiente.

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El alcalde de Limoges, Guillaume Guérin, del partido conservador Los Republicanos, afirmó este martes que el detenido probablemente dirigió el ataque. "No se destruye con fuego un edificio de dos siglos con una caja de cerillas y un mechero", declaró el regidor, tras expresar su expectativa de que se produzcan nuevas detenciones.

En la sesión de control al Gobierno celebrada en la Asamblea Nacional, el primer ministro francés, Sébastian Lecornu, afirmó que el incendio del Ayuntamiento de Limoges es un "símbolo claro" de "la amenaza que supone la ultraizquierda y la extrema izquierda radical que tiene una agenda de movilización y de desestabilización de nuestras instituciones".

Lecornu tiene previsto visitar Limoges el viernes y ha prometido que el Estado contribuirá a reconstruir el edificio.

El incendio se produjo el sábado, durante los disturbios registrados en varias ciudades francesas en torno a las movilizaciones del 17 de octubre contra el encarecimiento del coste de la vida.

Varios individuos rompieron ventanas para acceder al edificio para prenderle fuego, y las llamas destruyeron prácticamente todo el interior de la parte histórica, inaugurada en 1883, así como el tejado y el campanario, que se derrumbaron, mientras que los bomberos lograron salvar el ala moderna.

La Fiscalía de Limoges abrió una investigación por destrucción de bienes mediante un procedimiento peligroso y en banda organizada. La División de Criminalidad Organizada y Especializada y la Subdirección Antiterrorista participan en las pesquisas.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista todavía evaluaba este martes si debe asumir el caso, según medios franceses.

La investigación busca determinar si el incendio fue resultado de acciones coordinadas destinadas a sembrar el terror y la eventual calificación terrorista dependerá de las conclusiones judiciales.

Según los medios franceses, el padre del sospechoso, Fernando Ciarra Ramirez, de 70 años, fue condenado en abril a tres años de prisión con suspensión de la pena por varios incendios. Entre los hechos por los que fue condenado figuran la quema de ocho vehículos de la empresa eléctrica Enedis en Limoges, en 2020, y el incendio de instalaciones de telecomunicaciones en 2021.