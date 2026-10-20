SpaceX perdió 1.084 millones de dólares en los nueve primeros meses de 2026, un 58 % menos

La compañía fundada y dirigida por el magnate Elon Musk facturó 27.083 millones de dólares entre enero y septiembre, un 97,5 % más interanual, según los resultados publicados este martes al cierre de Wall Street.

La mejora de las cuentas se notó especialmente en el tercer trimestre, en el que SpaceX obtuvo un beneficio neto de 4.404 millones de dólares, frente a unas pérdidas de 1.054 millones registradas en el mismo periodo de 2025.

La facturación en ese tramo fue de 14.575 millones, un 161 % más interanual, gracias a los negocios de Conectividad, que engloba los satélites Starlink , y de Super Inteligencia, indicó el jefe financiero de SpaceX, Bret Johnsen, en la nota.

"La combinación de nuestro liderazgo en lanzamientos, los ingresos recurrentes de Starlink y la significativa expansión de nuestra infraestructura de super inteligencia (SI) siguen generando un importante apalancamiento operativo", detalló Johnsen.

El negocio de SI supuso la mitad de los ingresos del trimestre (7.560 millones, un 830 % más interanual) y tuvo unas ganancias operativas de 431 millones, frente a las pérdidas de 1.700 millones hace un año.

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El crecimiento en SI se debió a la "nuevos acuerdos de servicios de la nube", con los que provee capacidad a terceras partes, así como a "la compra de Cursor y el incremento en la adopción de Grok entre clientes de empresa y consumidores", señaló.

En el tercer trimestre, SpaceX completó la compra de la empresa emergente especializada en código Cursor por 60.000 millones, para "integrar verticalmente infraestructura de computación, modelos de SI y aplicaciones".

Los gastos de capital de SpaceX ascendieron a 19.593 millones en el trimestre, la mayor parte destinados a la SI (16.444 millones), cifra por debajo de lo esperado por los analistas.

SpaceX divulgó que ha hecho 113 lanzamientos de cohetes desde el inicio del año y cuenta con 13,6 millones de suscriptores de Starlink, con 11.100 satélites en órbita.

Se trata de la segunda vez que la empresa divulga sus resultados tras su histórica salida a bolsa en junio.

Tras conocerse los resultados, SpaceX subía un 4,3 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street hasta situarse en torno a los 154 dólares, aproximadamente un 14 % por encima del precio de salida a bolsa de 135 dólares.