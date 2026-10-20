Tribunal Constitucional georgiano valorará la ilegalización de cinco partidos opositores

Según el Constitucional, los jueces tendrán nueve meses para tomar una decisión, para la cual serán necesarios los votos de seis de los nueve miembros del Tribunal

En particular, Sueño Georgiano exigió la ilegalización de Movimiento Nacional Unido, partido fundado por el expresidente Mijaíl Saakashvili, además de Coalición de Cambios, Lelo-Georgia Fuerte, Para Georgia y el Partido de Federalistas.

Las primeras cuatro formaciones obtuvieron en las pasadas elecciones parlamentarias de 2024 un total de 61 escaños de los 150 del Parlamento, sin embargo, solo una de ellas -el partido del exprimer ministro Gueorgi Gajaria (Para Georgia) se sumó al Legislativo, donde cuenta con 12 escaños.

Los restantes partidos boicotearon el Parlamento alegando fraude en las elecciones y desde entonces organizan masivas protestas, al que acusan de "prorruso".

El Constitucional señaló en el comunicado que Sueño Georgiano fundamentó su demanda en que los cinco partidos "llaman al derrocamiento violento del orden constitucional", "rechazan la legitimidad política de las autoridades tanto en el orden de política interior como exterior" y "sabotean a las autoridades elegidas".

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"Los enemigos de la Constitución no tienen lugar en una democracia", declaró hoy por su parte el presidente del Parlamento, Shalvá Papuashvili, y recordó que otros dos países candidatos al ingreso a la Unión Europea, Ucrania y Moldavia, prohibieron respectivamente 18 y 6 partidos políticos en los últimos años, algo a lo que "Bruselas respondió con silencio".

Señaló que "si el Tribunal Constitucional admite los argumentos de Sueño Georgiano, toda la sociedad georgiana saldrá ganando".

"En Georgia hay suficientes partidos políticos, y no creo que las expectativas de los electores opositores estén vinculadas a las organizaciones en contra de las cuales fue interpuesta la demanda", sostuvo.

Según Papuashvili, "sus partidarios ya les dieron la espalda después de que estos opositores rechazaran sus escaños en el Parlamento".

El líder opositor georgiano Nugzar Tsiklauri (Coalición de Cambios) alertó que "en caso de que sean prohibidos los partidos opositores en Georgia arrancará una época de disidencias, ya que el Estado priva a los partidarios de la oposición de voz".

La ilegalización de estos partidos, añadió, "bloqueará definitivamente el proceso de integración europea" de Georgia.