Tripulantes de barco ecuatoriano atacado por EE.UU. conocerán fallo el 29 de octubre

Se trata de un poco más de la mitad de la tripulación de la embarcación pesquera Don Rufo, interceptada y hundida por marines estadounidenses el pasado 8 de septiembre, en operaciones contra el narcotráfico que se realizaron entre el 28 de agosto y el 16 de septiembre en coordinación con el Gobierno ecuatoriano

Estos nueve hombres no fueron capturados con el resto de la tripulación, pues el día del ataque se habían alejado del barco principal en lanchas más pequeñas, y fueron hallados dos días después por la Armada ecuatoriana, que los entregó a la Policía junto a un adolescente que estaba con ellos.

De acuerdo con el Comando Sur de Estados Unidos, los ocho barcos bombardeados supuestamente operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible para lanchas que llevan droga hacia Norteamérica.

Mientras que los tripulantes de las embarcaciones fueron señalados de tener vínculos con Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino, asociado al mexicano Cartel de Sinaloa, y una de las cuatro bandas ecuatorianas catalogadas como terroristas por el Gobierno estadounidense.

Al llegar a la ciudad costera de Manta, estos nueve tripulantes fueron procesados por el presunto delito de asociación ilícita aunque se defienden en libertad, pese a que, días antes, los otros seis miembros de esa misma embarcación habían quedado libres sin cargos.

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De acuerdo a Alvia, el juez a cargo del caso escuchó este martes a los agentes que detuvieron a los tripulantes después de que la Armada los entregó en calidad de "náufragos", quienes habrían señalado que "no les entregaron ninguna evidencia de algún delito", y luego suspendió la diligencia para deliberar.

El abogado confía en que el juez será "garantista de los derechos constitucionales y que fallará a favor de los pescadores", especialmente después de que el 7 de octubre otra jueza de Manta ratificó la inocencia de 32 tripulantes de otros dos barcos, también procesados por asociación ilícita bajo las mismas acusaciones.

Además de estos nueve tripulantes, otros 46 pertenecientes a las embarcaciones X Siempre Don Carlos y Karla Franccesca también se encuentran en medio de un juicio, que está previsto que se reinstale este viernes.

En un reciente informe, la organización Human Rights Watch (HRW) pidió a los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador revelar la base legal de estos ataques e "investigar de inmediato" supuestos abusos que denuncian los tripulantes.