Trump hará campaña en Carolina del Norte para intentar retener escaño clave en el Senado

La visita forma parte de una gira por el país, con mítines prácticamente diarios, con la que el mandatario busca movilizar a su electorado ante unas encuestas que favorecen a los demócratas en la renovación del Congreso.
Trump tiene previsto pronunciar un discurso en Greenville a las 19.00 hora local (23.00 GMT) en apoyo al candidato republicano al Senado por Carolina del Norte, Michael Whatley, expresidente del Comité Nacional Republicano, que va por detrás en las encuestas frente al demócrata Roy Cooper, exgobernador del estado.
Ambos compiten por suceder al senador republicano Thom Tillis, que no buscará la reelección.
El vicepresidente, JD Vance, hizo campaña el lunes en Carolina del Norte, donde el voto anticipado comenzó la semana pasada.
Aunque Trump ganó en Carolina del Norte en las presidenciales de 2016, 2020 y 2024, el estado se considera un estado bisagra entre ambos partidos, en parte por el crecimiento de sus áreas metropolitanas, que ha reforzado el peso del electorado demócrata.
Trump, que estuvo el lunes en Kansas, prevé viajar en los próximos días a Carolina del Sur, Iowa, Florida, Georgia, Míchigan y Texas.