Trump hará campaña en Carolina del Norte para intentar retener escaño clave en el Senado

Trump hará campaña en Carolina del Norte para intentar retener escaño clave en el Senado

Washington, 20 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viaja este martes a Carolina del Norte para hacer campaña e intentar que los republicanos retengan un escaño clave en el Senado en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.