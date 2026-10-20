Un nuevo documental sobre Elizabeth Holmes triunfa en taquilla con 15 millones de dólares

El documental 'You Can See Everything', que se adentra en la invitación realizada por Holmes a un equipo de filmación liderado por Nathan Fielder y Lance Oppenheim para documentar cada uno de sus movimientos 34 días antes de entrar a prisión, obtuvo 15,6 millones de dólares de recaudación en EE. UU., según cifras de Box Offide Mojo.

El documental, de una duración de casi tres horas, se estrenó el pasado 16 de octubre con un aumento masivo de audiencia debido al estilo inusual y a la profunda controversia generada en torno a su propuesta, que muestra un retrato más íntimo y familiar de su vida.

El revuelo causado por el estreno de este documental, que se mantuvo en secreto hasta un mes antes de su estreno, provocó un aumento el pasado septiembre del 186 % en las audiencias de la miniserie 'The Dropout', protagonizada por Amanda Seyfried, que narra el ascenso y caída de la fundadora de Theranos, según datos de la revista Variety.

'You Can See Everything' también se ha presentado para su elegibilidad en los próximos premios Óscar en las categorías de mejor largometraje documental, mejor película o mejor dirección.

Holmes fue sentenciada en 2022 a 11 años y tres meses de prisión, acusada de un fraude millonario tras haber asegurado que su empresa Theranos había desarrollado un sistema revolucionario de análisis de sangre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Creó Theranos en 2003 cuando tenía 19 y dejó sus estudios en la Universidad de Stanford para dedicarse a tiempo completo a la empresa, con la que afirmaba haber inventado una tecnología revolucionaria para llevar a cabo tests de sangre fiables y precisos para varias enfermedades utilizando únicamente unas gotas tomadas de la yema de los dedos, lo que abarataba los costos.

Sin embargo, el diario The Wall Street Journal publicó a finales de 2015 una serie de artículos de investigación en los que ponía en duda la credibilidad de los análisis de Theranos y acusaba a la compañía de, entre otras cosas, diluir las muestras de sangre obtenidas de los pacientes para aumentar su volumen.

Estas acusaciones hicieron que el Departamento de Justicia de EE.UU. presentara cargos contra Holmes y el expresidente y exconsejero de operaciones de la compañía, Ramseh "Sunny" Balwani (expareja sentimental de Holmes), a quienes acusó de haber engañado inversores, doctores y pacientes.